Les Red Panthers iront jouer en Chine leur barrage en vue des JO de Tokyo

La Chine sera l’adversaire des Red Panthers dans les deux rencontres de barrage en vue de la qualification pour le tournoi olympique de hockey féminin des Jeux Olympiques de Tokyo.

Tel est le résultat du tirage au sort effectué au siège de la fédération internationale (FIH) ce lundi à Lausanne.

Classée 9e dans ce tirage, la Belgique (FIH 12) pouvait hériter de l’Espagne (FIH 7), de l’Irlande (FIH 8), de l’Inde (FIH 9) et de la Chine (FIH 10).

Les Red Panthers du coach Niels Thijssen devront se déplacer en Chine.

La date des deux rencontres n’est pas encore précisée. Elles doivent se jouer le week-end des 25, 26 et 27 octobre et des 1er, 2 et 3 novembre.

Leurs homologues masculins, les Red Lions se sont qualifiés pour les JO de Tokyo grâce à leur titre de champion d’Europe décroché le 24 août à Anvers. Les tournois olympiques se joueront du 25 juillet au 7 août dans la capitale japonaise et réuniront douze équipes masculines et douze équipes féminines.

Cinq formations masculines (Belgique, Japon, Argentine, Afrique du Sud, Australie) et cinq féminines (Japon, Argentine, Afrique du Sud, Pays-Bas et Nouvelle-Zélande) sont qualifiées après leurs victoires dans leurs championnats continentaux.