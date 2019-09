Journée mondiale de prévention du suicide: 6 suicides par jour en Belgique

Parce que le suicide touche tout le monde, quel que soit l’age, le sexe ou les origines, les organisations de prévention du suicide se mobilisent dans le cadre de la journée de prévention ce mardi.

Le suicide en Belgique représente 2000 morts par an, soit 5 à 6 décès par jour. Ce sont des chiffres officiels qui ne tiennent pourtant pas compte des décès suspects.

En 2016, 731 personnes se sont suicidées en Wallonie, 127 à Bruxelles et 1.045 en Flandre. Mais ils sont déjà au-dessus de la moyenne européenne.

«Avec un taux de décès par suicide de 16,85 pour 100.000 habitants, notre pays se situe au-dessus de la moyenne européenne qui est de 10,33.»

La Belgique, mauvaise élève, entre ainsi dans le top 5 des pays qui ont le plus haut taux de décès par suicide en Europe.» soulignent les quatre organisations belges de prévention du suicide à la veille de la Journée mondiale de prévention du suicide.

Face à quelqu’un qui envisage de se donner la mort, «tout le monde peut agir», veulent convaincre Un pass dans l’impasse (Wallonie), le Centre de Prévention du Suicide (Bruxelles), le Centrum ter Preventie van Zelfdoding et le Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (Flandre).

Elles seront présentes mardi dans plusieurs lieux de passage en Belgique pour rappeler à la population que «tout le monde a un rôle à jouer» contre le suicide.

Quel conseil ?

Les conseils de ces associations sont d’écouter la personne sans la juger, de prendre au sérieux sa souffrance et de lui renseigner le numéro des centres spécialisés de prise en charge, à savoir le 081/777.150.

Ce mardi, des membres des quatre organisations distribueront des cartes informatives et des pin’s dans plusieurs gares et places de Liège, Bruxelles, Anvers et Gand.