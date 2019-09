Le best of foot local: lucarnes nettoyées, saut de carpe, douche froide, règlement frustrant

Un but d’anthologie? Un résultat historique? Une anecdote insolite? Chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

Le tour des régions du foot local promet toujours son lot de surprises. Cette semaine ne déroge pas à la règle avec pas mal d’actions qui valent le détour.

1. En pleines lucarnes

Avant de voir les filets trembler, on a eu droit à un paquet d’occasion de part et d’autre entre Couvin-Mariembourg et Tilleur (D3 Amateurs B). On a aussi assisté à de bien jolis buts! Ainsi, à la pêche égalisatrice de Nabil Sirat en pleine lucarne, Gaëtan Gerstmans a répondu dans les dernières minutes de la partie d’une splendide frappe enroulée en plein angle. De quoi offrir aux Métallos un joli succès chez les Fagnards.

2. Complètement fou

C’est en P3F luxembourgeoise qu’il fallait être ce dimanche pour assister au match fou du week-end. Et plus précisément à Mageret-Salm. Avec un score final de 5-6, le match a connu de multiples rebondissements… et un sacré rebond aussi: sur le but d’ouverture, signé de Bock pour les locaux, le ballon dégagé a en réalité rebondit sur le dos de l’attaquant, lobant du coup (involontairement, donc) le keeper adverse!

3. Sauvés sur le gong

Après-midi renversante à Marcinelle où l’équipe B (P4F hennuyère) locale a trop vite cru l’emporter face à Gouy. Il est vrai qu’à 3-0 et à 11 contre 9, on aurait difficilement imaginé l’adversaire capable de remonter le score pour arracher le partage dans les arrêts de jeu (sur un hors-jeu?). Mais comme le dit l’adage: «dans le foot, rien n’est écrit…»

4. Un but annulé à cause du nouveau règlement

En D3 Amateurs, l’équipe du RCS Brainois avait cru ouvrir la marque en première période. Le but de Rosmolen, bien lancé par Maeyens, n’a finalement pas été entériné, la faute à un nouveau point du règlement: l’arbitre ayant touché le ballon au départ de la phase, celle-ci a dû être interrompue, suivie d’une reprise par une balle à terre.

5. Les grosses têtes de Tamines

Du côté de Tamines (P1 namuroise), on aime apparemment marquer de la tête. L’effet Giuseppe Rossini? Le buteur passé jadis par Charleroi et la D1 y est entre autre allé d’un solide coup de boule afin de déflorer la marque contre Rhisnes. Un signal reçu cinq sur cinq par Maximilien Mouton, lequel s’est ensuite offert deux sauts de carpe, dont l’un de l’entrée du grand rectangle, pour inscrire les deuxième et troisièmes buts de la Jeunesse.

6. Une floche avant une fin haletante

Quand Valentin Huet a égalisé sur pénalty dans le temps complémentaire, tout Molignée a fêté ça comme une victoire! Mais c’était sans compter le dernier coup de rein de Kevin Michels, lequel donnait, au bout du suspense, la victoire à Fernelmont dans une fin ce match particulièrement haletante! De quoi rassurer aussi Munaut, lequel s’était montré coupable d’une énorme «floche» sur le premier but molignard.

7. Douche froide pour une fête ratée

Pas sympa, sur le coup, l’équipe de Richelle (D3 Amateurs B)! Alors que Jodoigne célébrait justement sa toute première montée en nationale avec son «Fan Day» ce dimanche, les Visétois ont douché la fête des Brabançons en empilant trois buts dans les 4 premières minutes de jeu! Ils menaient même 0-5 à la pause…

8. Une histoire de pénaltys

Dans le match opposant les équipes B de Herve et Minérois (P4B liégeoise), tous les buts ont été inscrits sur pénalty! Aux deux transformations de Thomsin pour les uns, Lange a répondu de façon tout aussi efficace pour les autres.

9. «Tout le monde a exagéré»

Du côté du FC Eupen, le week-end a été plutôt festif pour les joueurs, moins pour le club. Si l’équipe A (P2C liégeoise) s’est inclinée lourdement à Herve 5-1, l’équipe B (P4G liégeoise) a subi, elle, la loi de Sart B 2-5. Il faut dire que la plupart des Eupenois avaient fait la fête la veille au mariage de l’un des leurs. «Tout le monde a exagéré, nous n’étions pas vraiment en état de jouer», a même reconnu l’un d’eux, après coup.

10. Abondance de biens

Auteur d’un plantureux succès 4-0 contre Lokeren, l’Excelsior Virton (D1B) sort d’un neuf sur neuf qui donne des ailes aux Gaumais. De quoi flirter actuellement avec le podium de l’antichambre de l’élite. Il faut dire qu’il y a du (beau) monde chez les Verts et se profile désormais le choix sans doute le plus complexe à faire pour le coach, Dino Toppmöller: choisir les 25 joueurs (de +21 ans) qui intégreront la fameuse «squad list»; les autres seront reversés dans le noyau B et ne pourront prendre part au championnat de D1B. «Il y a des joueurs pour lesquels ce ne sera pas trop difficile d’opérer un choix…», a toutefois prévenu le coach virtonnais.

