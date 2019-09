Une rue scolaire pour 1.500 élèves sera testée durant six semaines à Mont-Saint-Guibert

Une rue scolaire sera testée à Mont-saint-Guibert durant 6 mois.

Les autorités communales de Mont-Saint-Guibert et les directions de deux établissements scolaires ont présenté lundi le test de six semaines qui sera mené, du 16 septembre au 25 octobre, pour améliorer la sécurité dans la rue des Hayeffes à Mont-Saint-Guibert.

Une portion de cette rue deviendra temporairement une rue scolaire, réservée aux piétons et aux cyclistes aux heures de rentrée et de sortie des élèves du Collège des Hayeffes et de l’Institut Notre-Dame des Hayeffes.

Ce test concerne environ 1500 élèves, alors qu’une enquête montre que 80% de ceux-ci arrivent en voiture à l’école.

La rue le long de laquelle se situent les deux établissements scolaires sera fermée par des barrières Nadar entre deux ronds-points et des «kiss & ride» seront disponibles pour déposer les élèves en amont de ces ronds-points.

Les élèves seront également encouragés à emprunter un sentier pédestre partant de la rue Lannoye pour aller vers les deux écoles et une petite rue partant de Mont-Saint-Guibert vers la rue des Hayeffes sera également réservée à la mobilité douce durant le test.

L’initiative a été décidée en concertation avec la zone de police Orne-Thyle, les directions des deux écoles et les services communaux de Mont-Saint-Guibert.

La commune voisine de Court-Saint-Etienne a été avertie des mesures qui seront prises durant ces six semaines de test. A l’issue de celles-ci, une évaluation sera réalisée par les autorités communales, et les parents ainsi que les riverains seront questionnés.

«La volonté est une sécurisation de la rue et une pacification du trafic mais cela nécessite des changements d’habitude et on sait que les premiers jours risquent d’être tendus, qu’il y aura certaines frustrations de la part des automobilistes et qu’il y aura sans doute des réticences. Mais c’est un test, qui sera évalué, adapté au besoin et il fallait une durée de six semaines pour que ce test ait une véritable valeur», indique le bourgmestre de Mont-Saint-Guibert, Julien Breuer.