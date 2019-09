La commune de Forest lance le «Végétalab», pépinière participative pour végétaliser ses rues

La Commune de Forest développe une pépinière qui doit permettre à tous les citoyens de «végétaliser» son quartier. La démarche, participative, est dans les mains d’un jeune pépiniériste engagé. C’est le «Végétalab».

La Commune de Forest va inaugurer ce 14 septembre un nouveau projet de végétalisation urbaine: le Végétalab. C’est Maxime, un pépiniériste «très engagé», qui est à l’origine de l’initiative.

Depuis mai, ce Forestois cultive des plantes indigènes dans un «laboratoire». Objectif: étudier si elles vivent et se plaisent en ville. Dans l’affirmative, ces lavandes, marguerites, angéliques et autres aromatiques seront offertes aux citoyens qui s’engagent dans la végétalisation de la commune. «Les personnes intéressées seront épaulées et conseillées par des experts à qui elles donneront régulièrement des nouvelles de leurs plantations», promet la Commune.

Le «Végétalab» est une pépinière dans laquelle les citoyens de Forest peuvent puiser pour végétaliser la commune. Commune de Forest

«On ne répétera jamais assez combien réintroduire la nature en milieu urbain est nécessaire», plaide le Bourgmestre de Forest Stéphane Roberti (Écolo). «Plus une commune a de plantes et d’arbres, plus elle respire et plus elle est riche en biodiversité. C’est, entre autres, pour ces raisons que nous souhaitons inviter les Forestoises et les Forestois à faire pousser des plantes dans un espace public et à en prendre soin».

Le Végétalab forestois n’est pas qu’un espace d’accompagnement des citoyens dans la végétalisation d’une rue ou d’un quartier. «La pépinière communale est également un laboratoire de recherche et d’apprentissage ainsi qu’un lieu d’échanges de savoirs et de bonnes pratiques», assure Alain Mugabo, échevin des espaces verts (Écolo).

La Commune précise que le Végétalab a été créé dans le cadre du projet PETAL (Plants for Environmental Transition and Life) pour une végétalisation résiliente de la ville, financé par Innoviris dans le cadre de l’appel «Co-create». PETAL vise à expérimenter collectivement des manières d’aménager et gérer la présence du végétal dans les rues pour satisfaire les besoins des acteurs tout en accueillant la nature. En impliquant tous les acteurs directement concernés par cette thématique et en valorisant leur expertise respective, ce projet de recherche-action participative cherche à construire et développer un apprentissage croisé et évolutif.

Le projet PETAL est porté conjointement par Apis Bruoc Sella, la ferme Nos Pillifs, l’Institut Redouté Peiffer, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Environnement et la commune de Forest, «mais aussi par tous les citoyen.ne.s qui s’impliquent dans les espaces publics pour embellir les rues et y accueillir la nature», termine le communiqué forestois.

+ EN PRATIQUE | Le «Végétalab» sera inauguré ce samedi 14 septembre 2019, entre 12 et 17h. Rendez-vous au parc du Bempt, derrière la fermette du cairn. Entrée par le 323 chaussée de Neerstalle à 1190 Forest