Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

L’exposition itinérante «Portraits d’avenir», composée de 35 photos en grand format, s’est installée à l’abbaye de Villers-la-Ville. Les jeunes qui ont été photographiés n’ont pas été choisis au hasard. Ils avaient entre 15 et 24 ans au moment du reportage, en 2016, et se trouvaient sur le chemin de l’insertion socioprofessionnelle, avec des formations cofinancées par le Fonds social européen et l’Initiation pour l’emploi des jeunes en Wallonie et à Bruxelles. Johanna de Tessières/Collectif Huma