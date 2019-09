Angèle dévoile le clip de «Flou» rempli d’images de son enfance

Angèle a dévoilé le clip de son dernier titre, «Flou», qui est une tendre plongée dans l’enfance de la chanteuse belge.

«Tout est devenu Flou, mais en même temps, tout s’éclaire de plus en plus. Je me le dis tous les jours; j’ai une chance immense de faire mon métier et qu’autant de personnes m’y encouragent chaque jour», écrit Angèle en dévoilant les images de son dernier titre.

Le clip de «Flou», qui évoque le succès fulgurant d’Angèle et les questions qui l’accompagnent, montre avec tendresse l’enfance de la chanteuse. Des images d’archives qui répondent à celles actuelles, comme pour mieux mettre en évidence ce qui a changé, ou pas.

«Merci à tous de faire partie de la plus belle histoire de ma vie», conclut Angèle.