Un éléphant fonce dans la foule lors d’une parade au Sri Lanka: 17 blessés

Dix-sept personnes ont été blessées par un éléphant qui défilait dans une parade au Sri Lanka, ce samedi.

Sur les images de l’incident, on peut voir l’animal, hors de contrôle, foncer vers la foule en bousculant plusieurs personnes et les faisant tomber comme des dominos.

Selon les informations de ABC News, qui partage la vidéo, 17 personnes ont été blessées lors de l’incident et un deuxième éléphant aurait également chargé des passants, ce qui n’apparaît pas sur les images.

Cette parade annuelle qui a eu lieu ce week-end à Kotte, capitale administrative du Sri Lanka, fait partie de la tradition bouddhiste et est marquée notamment par ces processions nocturnes d’éléphants.

Attention les images peuvent choquer

TRAMPLED: Dramatic video shows an elephant startle and charge through a crowded Sri Lankan street pageant, where 17 people were reportedly injured after two elephants trampled bystanders and marchers. https://t.co/QsQJddhjMW pic.twitter.com/33g33ilptt