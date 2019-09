Plus de 35.000 assiettes servies à «Eat! BRUSSELS, Drink! BORDEAUX»

Plus de 35.000 assiettes et 100.000 dégustations de vin de Bordeaux ont été servies au Parc de Bruxelles lors de la huitième édition du festival gastronomique «Eat! BRUSSELS, Drink! BORDEAUX». Il s’agit d’une augmentation de 15% par rapport à 2018.

De jeudi à dimanche, une trentaine de chefs, pâtissiers et fromagers ont proposé leur plat-signature tandis que 55 vignerons et négociants bordelais ont fait découvrir leurs breuvages, leur terroir et leur philosophie au cours d’échanges avec le public.

Lors de l’événement organisé par Visit.brussels et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et Bordeaux grands évènements, 2.000 personnes ont en outre été formées par l’Ecole du vin de Bordeaux, un record depuis le début de la collaboration entre les deux villes.

Le festival accueillait également le concours de la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles.

Sur les 19 restaurants participants, c’est de nouveau « Fernand Obb » qui a remporté la palme, déjà lauréat l’an dernier lors de la première édition de la compétition. Jean-Philippe Watteyne de «The 1040» et Sofie Warnants de «Beaucoup Fish» complètent le podium.

Le festival se déroulait pour la dernière fois au Parc de Bruxelles puisqu’il se déplacera vers la gare maritime de Tour&Taxis l’an prochain, du 3 au 6 septembre 2020.