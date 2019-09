Gillian Anderson en Margareth Thatcher dans «The Crown»

Alors que la saison 3 de The Crown est attendue pour le 17 novembre prochain, Netflix a annoncé ce week-end que Gillian Anderson (X-Files, The Fall…) allait rejoindre le casting de la saison 4.

L’actrice débarquera dans un rôle plutôt surprenant, puisqu’elle va endosser le costume de celle que l’on surnomma la Dame de fer, Margaret Thatcher. Les maquilleuses vont avoir du boulot!

Gillian Anderson will play Margaret Thatcher in The Crown Season Four, now in production. pic.twitter.com/OVCO8o2bVk