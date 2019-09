P3: Gimnée sans pitié à Denée, St-Germain et Jambes B déroulent

En P3B, Jambes et Saint-Germain ont inscrit 17 buts à eux deux. En P3A, la série d'invincibilité de Miécret a été stoppée par Ohey.

P3A: Un trio convaincant derrière le leader gesvois

Vendredi soir, Molignée B a écrasé Eprave (5-1). Cette victoire a assuré aux Molignards une deuxième place, devenue après les matches de dimanche ex-aequo avec les équipes de Houyet et du Condrusien B, tous deux vainqueurs ce dimanche: Houyet à Rochefort (2-3) avec deux nouveaux buts de l'ex-gardien Florival; le Condrusien B à la maison contre Han-sur-Lesse (4-1).

Un cran au-dessus au classement, Gesves garde la tête après le succès signé sur le terrain de Bièvre (1-2). Miécret, qui restait sur une série de 21 matches sans défaite, a (re)fait l'amère expérience de la défaite, du côté d'Ohey (3-2). Lustin s'est imposé à Assesse (2-3) dans la dernière victoire du jour puisque Faulx et Dinant se sont neutralisés (4-4), à l'instar de Andoy et Schaltin B (1-1).

P3B: Éghezée mène la danse, Saint-Germain en plante 8 et Jambes B 9

Seul leader de la série B, Éghezée a aligné une quatrième victoire en autant de rencontres. C'est Wépion B qui en a fait les frais ce dimanche (1-3). Derrière, Leuze et Sauvenière ont pris les trois points en déplacement, sur le plus petit des écarts à Petit-Waret et à Grand-Leez B. Du trio de deuxièmes, seul Émines a été surpris, par l'équipe B de Rhisnes (5-3).

Alors que Taviers a fait le job face à Arquet B (3-0), Saint-Germain et Jambes B ont inscrit pas moins de 17 buts à eux deux, les premiers face au FCO Namur B (8-1); les seconds face à Temploux (9-3).

P3C: Gimnée-Mazée sans pitié pour Denée

Le premier succès des promus de Gimnée n'aura souffert d'aucune discussion: cest sur le score de 1-5 qu'ils ont quitté la pelouse de Denée. En haut du tableau, trois formations réalisent le sans-faute depuis la rentrée: Thy (0-1 à Pesche B), Tarcienne (4-2 contre Biesme B) et Moustier (3-0 contre Flavion B).

Dans les autres rencontres, Bioul a pris la mesure de Somzée (1-2), Philippeville a réalisé le même score à Ligny B (1-2) et Surice B est sorti vainqueur de son déplacement à l'UR Namur B (1-3). Couvin B s'est quant à lui imposé contre Walcourt (2-0).

