La mise au point de Martinez: «Je ne voulais tromper personne»

Roberto Martinez s’est exprimé devant la presse, à un jour du match Écosse-Belgique. Il est notamment revenu sur les quelques incompréhensions liées à la composition de l’équipe à Saint-Marin.

Ces derniers jours, il y a eu un certain émoi dans la presse en raison des déclarations du sélectionneur national Roberto Martinez avant le match de vendredi soir à Saint-Marin (0-4).

Alors qu’il avait déclaré qu’il ne ferait pas d’essais, Martinez a aligné une ligne d’attaque inédite avec Michy Batshuayi, Divock Origi et Adnan Januzaj. «Je tiens à préciser que je ne voulais tromper personne», a déclaré Martinez lors de la conférence de presse de dimanche.

Dans une explication quelque peu confuse, Martinez a indiqué qu’il n’avait jamais eu l’intention d’annoncer son équipe à l’avance. «Dans les jours qui précèdent le match, nous essayons de recueillir autant d’informations que possible sur les joueurs. J’ai le choix entre 25 joueurs et je ne dévoile l’équipe qu’une heure et demie avant le coup d’envoi. Les joueurs qui rejoignent l’équipe nationale doivent pouvoir se montrer. J’ai un groupe de 52 éléments, que je dois réduire à 23 pour un grand tournoi. Tout le monde est important. Les remplaçants doivent pouvoir influencer la rencontre, comme nous l’avons vu l’année dernière en Russie. Nous attendons donc des performances de haut niveau, la barre est haute. Nous sommes numéro un mondial depuis un an et en cas de victoire en Écosse, la qualification pour l’Euro est déjà virtuelle – mathématiquement pas encore. C’est un fait.»

Contre l’Écosse, Martinez doit se passer d’Eden et Thorgan Hazard, Vincent Kompany et Axel Witsel. «Witsel assure principalement l’équilibre sur le terrain et nous n’avons pas de remplaçant à sa place. Chez les moins de 21 ans, il y en a trois qui pourraient lui succéder à long terme. Witsel joue dans l’ombre et permet aux autres d’exceller.»