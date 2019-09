P2: Petigny s'offre le leader, Marco Casto coach victorieux à Meux B

Seul Ligny est parvenu à afficher un 12 point sur 12 en haut de la P2 namuroise. Anhée, battu à domicile, n'a pas pu suivre le rythme dans la série parallèle.

P2A: Petigny-Frasnes fait chuter Anhée chez lui

C'était le seul leader de la P2A après les trois premières journées mais Anhée s'est fait rattraper ce dimanche après sa défaite à la maison face à Petigny-Frasnes (1-2). Voilà désormais les Mosans à égalité de points avec Haversin et Malonne. Les premiers comme les seconds n'ont pas lésiné sur les buts ce week-end. Haversin s'est largement imposé chez lui contre Vencimont, dans une rencontre à snes unique (5-0). Quant à Malonne, c'est sur la pelouse de Morialmé qu'il s'est imposé, avec le même nombre de buts dans la rencontre (1-4). Ce trio de tête est suivi par Beauraing B, vainqueur 0-4 de Surice vendredi soir, en prologue de cette quatrième journée.

Avec un point de moins que Beauraing B, on retrouve deux autres formations dont les joueurs étaient en forme sur la pelouse. Gedinne s'est adjugé le derby contre Dion dans un match haut en intensité (5-1) tandis que Flavion n'a guère laissé de chance à Havelange, signant leur premier succès à la maison (6-2). Pondrôme et Évelette se sont quittés sur un partage (2-2) alors que Jambes s'est imposé à Lisogne-Thynes (0-1), refilant ainsi la lanterne rouge à Pondrôme.

P2B: Ligny toujours pas inquiété, 3 partages dominicaux

Ligny continue son "petit bonhomme de chemin" en tête de la P2B. Cette fois, c'est sur le terrain de Loyers B (1-2) que les Lignards ont poursuivi porté à 4 leur nombre de victoires en autant de rencontres. Les équipes B de Meux et de Tamines, qui suivent Ligny d'un point au classement, se sont tous les deux imposés en déplacement. Meux B, coaché par Marco Casto (T1 de l'équipe première) pour l'occasion, est venu à bout de Gembloux (2-4) alors que Tamines B a vaincu Achêne sur le même score.

Pour compléter cette journée où toutes les victoires ont eu lieu à l'extérieur, on notera les succès de Naninne à Sart-Bernard (0-1) et d'Aische B à Bossière (0-2).

Les trois autres matches n'ont pas accouché de vainqueurs puisque Floreffe et Flawinne n'ont pas trouvé le chemin des buts, que Schaltin et Auvelais l'ont chacun trouvé à une reprise et que le FCO et Arquet n'ont pas su se départager malgré les quatre goals marqués (2-2).

