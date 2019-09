Tout le monde est opérationnel pour le match contre l’Écosse

Les 25 Diables Rouges sélectionnés par Roberto Martinez sont opérationnels avant leur duel contre l’Écosse lundi à 20 h 45 à Hampden Park, en Écosse.

Le sélectionneur national a expliqué dimanche que tout le monde est au poste, y compris Leander Dendoncker, qui n’avait pu disputer le duel à Saint-Marin (0-4) vendredi. Leandro Trossard, Eden et Thorgan Hazard avaient eux renoncé avant ce double duel de qualifications pour l’Euro 2020.

Avec un 15 sur 15, les Belges dominent aisément leur groupe avec une avance de trois points sur la Russie. Les Russes se sont d’ailleurs imposés 1-2 en Écosse vendredi. Dans le même groupe, Chypre et le Kazakhstan avaient partagé l’enjeu (1-1). L’Écosse (6 points) devant alors céder sa 3e place aux Kazakhes (7 points).

Gare au piège écossais

Juste avant les vacances d’été, les Diables ont dominé les Écossais 3-0 à Bruxelles. Ils signaient ainsi une cinquième victoire consécutive contre un adversaire, qui n’a pas marqué un but au cours de ces confrontations. Le dernier but écossais contre la Belgique remonte à 2001, lors du 2-2 à Hampden Park aussi en qualifications pour la Coupe du Monde 2002.

De plus, vendredi soir, l’Écosse a perdu 1-2 à domicile contre la Russie, un adversaire direct pour la deuxième place du groupe. Avec à peine six points sur quinze, la Tartan Army est partie pour manquer également l’Euro de l’année prochaine. «Leur première mi-temps contre la Russie a été la meilleure que j’aie vue depuis des années», a avancé Roberto Martinez lors de la conférence de presse de dimanche. «L’Écosse est un animal blessé, qui n’est plus comparable à l’équipe que nous avons reçue à Bruxelles. Elle a une jeune génération avec beaucoup de potentiel, avec trois joueurs titulaires dans équipes du top 6 de la Premier League. Il y a assez de qualité pour se qualifier pour un grand tournoi.»

Dans cette campagne, les Diables rouges n’ont subi qu’un seul but. «Il est très important de pouvoir garder le zéro à chaque fois. Nous sommes surtout connus en tant qu’équipe offensive et il faut pouvoir compter sur une défense solide, si offensivement on court un peu moins, comme c’était le cas contre Saint-Marin.»