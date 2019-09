Proximus League-D1 et D2 Amateurs: Virton déroule, Visé arrache le nul, l'Olympic s'impose

Virton a étrillé Lokeren, Visé prend un point dans les arrêts de jeu, l'Olympic résiste pour s'imposer à Winkel. En D2, les Francs Borains et Waremme dominent Stockay et Givry, Verlaine se fait surprendre par Acren.

D1B

Virton - Lokeren 4-0

Buts: Couturier (1-0, 45e), Koré (2-0, 54e), Couturier (3-0, 68e), Soumaré (4-0, 75e)

Grosse prestation de Virton qui est récompensé en toute fin de première mi-temps par un but de Couturier, semble-t-il, entaché d’une faute de main. Sur l’action, le gardien de Lokeren se blessa sérieusement et devait quitter le terrain sur une civière. A la reprise, Koré et Couturier y allèrent de deux superbes buts pour faire grimper les chiffres à 3-0 à la 68e. Les Virtonais vont littéralement dérouler avec le 4-0 à un quart d’heure du terme et signent un second succès de rang.

D1 Amateurs

Visé - Tessenderlo 2-2

Buts: Stefani (0-1, 22e), Sawaneh (PEN 1-1, 31e), Jeunen (1-2, 52e), Sambu (2-2, 91e)

Battu lors de son premier match, Visé devait se reprendre mais il se faisait surprendre à la 22e sur un but de Stefani. Les Visétois ne tardaient pas à réagir puisqu’à la 31e, Sawaneh égalisait en convertissant son penalty. Visé se faisait surprendre à nouveau par Jeunen en début de seconde période et ne parviendra à égaliser qu’à la 91e par Sambu.

Winkel - Olympic 0-1

But: Khaida (0-1, 68e)

Premier match sur le synthétique de Winkel qui a plutôt bien réussi à des Olympiens qui s’imposent grâce à un but de Khaida et en résistant bien aux différents assauts flandriens en fin de rencontre. C’est le 6/6 pour l’Olympic en ce début de championnat.

D2 Amateurs

Francs Borains - Stockay 3-0

Buts: Bailly (1-0, 52e), Zorbo (2-0, 56e), H. Chaabi (3-0, 82e)

Afin de suivre le rythme imposé par Meux, vainqueur samedi soir d’Onhaye, ces deux équipes, auteures d’un 6/6, ne pouvaient pas perdre. Les Francs Borains ont pris le match en main dès l’entame mais vont buter sur le gardien de Stockay, notamment Zarbo et Wildemeersch. Ce n’est que logique si Bailly, à la 52e, inscrit le 1-0, imité, quelques minutes plus tard, par Zorbo. Les Francs Borains en planteront un 3e par Chaabi et signent le 9/9 comme Meux.

Waremme - Givry 2-0

Buts: Julin (1-0, 44e), Lagrib (2-0, 62e)

Après une minute, Sylla, face à ses anciennes couleurs, est tout prêt d’ouvrir le score mais sa tête flirte avec l’équerre. Waremme a le monopole mais doit se méfier des contres de Givry et alors qu’on se dirigea vers la pause, Julin est au bon endroit lorsque la tête de Merchie est repoussée par le poteau. Les Waremmiens confirmeront leur succès par Lagrib, émergeant au premier poteau, après un corner pour le 2-0.

Verlaine - Acren-Lessines 0-2

Buts: Mansengina (0-1, 80e), Coulibaly (0-2, 94e)

Si Verlaine a hérité des plus belles occasions en première mi-temps, rien n’allait être marqué dans ces quarante-cinq minutes. Verlaine continuera mais ne marquera pas et se fera surprendre à la 80e par Mansengina, le capitaine d’Acren. Verlaine boira le calice jusqu’à la lie et le but de Coulibaly dans les arrêts de jeu.