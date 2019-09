D3 B Amateurs: Facile pour Herstal, Mormont, Habay et Richelle

Pluie de buts dans cette série B avec des gros cartons pour Herstal et Richelle alors que Mormont, Habay et Meix sont les autres vainqueurs de cet après-midi.

D3B Amateurs

Spy - Herstal 1-5

Buts: Audoor (0-1, 50e), Mbazoa (0-2, 60e), Chubaka (0-3, 67e), Gullien-Gonsalez (0-4, 71e), Francotte (1-4, 77e), Capone (1-5, 88e)

A la recherche de leur première victoire, les deux équipes vont se tenir jusqu’au repos. Ensuite, Herstal va clairement prendre l’ascendant avec quatre buts entre la 50e et la 71e pour filer le succès. Francotte sauvera l’honneur pour Spy, avant que Capone ne donne au score son allure définitive.

Mormont - Huy 3-1

Buts: Prévôt (PEN 1-0, 26e), J. Michel (2-0, 27e), Ben Saida (2-1, 32e), J. Michel (3-1, 50e)

Mormont aura, peut-être, fait la différence dans la première demi-heure, lorsque, coup sur coup, Prévôt et Michel firent 2-0. Certes, Ben Saida va réduire le score dès la 32e mais finalement, Mormont reprendra ses deux buts d’avance à la 50e et les maintiendra jusqu’à la fin.

SC Habay La Neuve - Warnant 3-1

Buts: Copette (1-0, 8e), Bekhaled (2-0, 17e), Saglam (2-1, 84e), Pietquin (3-1, 88e)

Première victoire pour Habay qui a ainsi profité des buts de Copette et Bekhaled pour faire 2-0 à la 17e. Warnant est pratiquement k.o. et loupera l’opportunité de réduire le score à la 62e, lorsque Saglam raté son penalty. Un Saglam qui se rachètera à la 84e mais immédiatement Pietquin refait le break et assurer la victoire.

Raeren - Meix-Devant-Virton 2-3

Buts: Thomas (0-1 , 2e), Herman (0-2 et 0-3,9e et 53e), Laschet (1-3 et 2-3, 56e et 60e)

Sur une frappe des trente mètres que Johnen ne peut repousser, Thomas met son équipe très vite devant et lorsqu’Herman double la mise à la 9e, lancé en profonfeur et éliminant le gardien de Raeren, on se dit que Meix s’envole vers le succès. Un Herman qui fait même 0-3 à la 53e mais Laschet, en quatre minutes, remet Raeren dans le coup. Meix ne sera finalement jamais à l’abri mais finira par l’emporter.

RAS Jodoigne - Richelle 2-5

Buts: Loyaerts (0-1, 1ère), Lanckhor (0-2, 2e), Spano (0-3, 5e), Loyaerts (0-4, 35e), Renauld (0-5, 45e+1), Vanroy (1-5, 47e), Nicaise (2-5, 62e)

Il ne fallait pas être en retard à Jodoigne où après cinq minutes, le marquoir indiqua 0-3. Richelle était sur du velours et ne restait pas sur ses acquis puisque Loyaerts puis Renaud forçaient le 0-5 au repos. Jodoigne ne pouvait que réagir et il le fait mais bien insuffisamment avec deux buts pour l’honneur de Vanroy et Nicaise.

Aywaille – Oppagne 0-3