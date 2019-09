D3 A Amateurs: Le Pays Vert rejoint après avoir mené 3-0 et 4-1, Tournai s'impose sur la fin à Braine

Incroyable scénario au Pays Vert où les Athois avaient tout en main pour s'imposer mais finissent par ne prendre qu'un point. Tournai, grâce à des buts en début et fin de match l'emportent au Stade Brainois. Le CS Brainois et Walhain se neutralisent.

D3A Amateurs

CS Pays Vert Ostiches-Ath – Ganshoren 4-4

Buts: Vandeville (1-0, 2-0 et 3-0, 4e, 6e et 17e), Kambala (3-1, 37e), Ramser (PEN 4-1, 47e), Garcia (4-2, 50e), Kambala (4-3, 72e), Kumba (4-4, 90e)

Les deux équipes ont réalisé un départ parfait dans ce championnat et grâce à un Vandeville réalisant un hat-trick parfait en treize minutes, le Pays Vert mène 3-0 à la 17e. Kambala réduit la marque à la 37e et si Ramser redonne des aises aux Pays Verts, Garcia puis Kambala relancent complètement la rencontre à la 72e. Et ce qui devait arriver, arriva, Ganshoren arrachait le point du nul à la toute dernière minute par Kumba. Le Pays Vert a ainsi gâché, par deux fois, une avance de trois buts.

Stade Brainois - Tournai 1-2

Buts: Petit (0-1, 4e), Facchinetti (1-1, 33e), Willot (1-2, 88e)

A la recherche d’un premier point, Tournai prend très vite l’avance lorsque Destrain arrache un ballon et sert idéalement Petit pour le 0-1 à la 4e. A la 33e, les Brainois égalisent sur une tête de Facchinetti. Les Tournaisiens finiront par empocher les trois points grâce à Willot, à la 88e.

CS Brainois - Walhain 1-1

Buts: Zeroual (1-0, 54e), Mukuna (PEN 1-1, 56e)

Dans une première mi-temps sans but, les Brainois avaient pensé avoir trouver la faille mais l’arbitre a annulé le but, le ballon l’ayant touché au départ de l’action. Le début de seconde période sera un peu plus animé avec Zeroual qui fait 1-0 mais Mukuna, deux minutes après, égalise sur penalty. Plus rien ne sera ensuite marqué.

Jette - Kosova Schaerbeek 4-1

R. Symphorinois - Ent. Manage 5-0