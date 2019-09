Jolien Verschueren de retour à la compétition après une tumeur au cerveau

Le cyclo-cross d’Eeklo a été empreint d’émotion, ce dimanche. La sportive belge était de retour dans les labourés, après avoir été opérée pour une tumeur au cerveau.

Jolien Verschueren (Pauwels Sauzen-Bingoal) a effectué son retour à la compétition dimanche à l’occasion du cyclo-cross d’Eeklo. Elle avait longtemps été absente en raison d’une tumeur au cerveau opérée en avril 2018. La Flandrienne occidentale, âgée de 28 ans, a été fortement encouragée et s’est finalement classée 28e.

«J’ai été incroyablement encouragée par les nombreux spectateurs. Bien sûr, cela a fait beaucoup de bien. Malheureusement, je n’ai pas pu terminer ma course et j’ai été arrêtée prématurément parce que j’ai été doublée. Dommage, mais je suis déjà satisfaite après la période noire que j’ai traversée», a déclaré Jolien Verschueren. «J’ai aussi eu la sensation d’aller de mieux en mieux à chaque tour. Cela me donne du courage. Avec un entraînement plus intensif et le nombre de courses de cyclo-cross et donc avec un rythme de course plus soutenu dans les jambes, la condition doit aller en s’améliorant.»