L’Allemand Dirk Dier est le nouveau coach d’Angelique Kerber

L’ancienne N.1 mondiale du tennis Angelique Kerber a engagé un nouvel entraîneur à titre intérimaire.

L’Allemande de 31 ans est désormais accompagnée sur le circuit par son compatriote Dirk Dier.

Kerber a rompu le 17 juillet avec Rainer Schüttler après sa rapide élimination à Wimbledon. Il était en fonction depuis novembre de l’année passée quand il avait succédé» à notre compatriote Wim Fissette. Celui-ci avait accompagné Kerber pendant un an et reporté avec elle Wimbledon en 2018.

Sans coach, l’Allemande 31 ans a été sortie dès le premier tour à l’US Open par la Française Kristina Mladenovic. Auparavant, Kerber, numéro 14 au classement WTA, avait également été battue rapidement aux tournois de Toronto et de Cincinnati.

La gauchère lauréate de trois tournois du Grand Chelem (Australie et US Open 2016 et Wimbledon 2018) retrouve Dirk Dier (47 ans). L’ancien joueur professionnel a travaillé avec Kerber alors qu’il était encore coach-adjoint de l’équipe allemande de Fed Cup.

Son premier tournoi avec son nouveau coach sera celui de Zhengzhou (125K Series), en Chine, cette semaine, où elle a reçu une invitation.

Kerber était devenue N.1 le 12 septembre 2016 et avait conservé sa place pendant 20 semaines. Elle allait encore l’occuper à deux reprises (20/03-23/04 et 15/05-16/07 2017) pour un total de 34 semaines.

