WTA Hiroshima : Quatre Belges présentes dans le tableau final, Van Uytvanck-Bonaventure au 1er tour

Après la tournée nord-américaine qui s’est achevée avec l’US Open, c’est au tour de l’Asie d’accueillir les stars du tennis.

Alison Van Uytvanck (WTA 68) et Ysaline Bonaventure (WTA 113) se rencontreront au premier tour du tournoi International WTA de Hiroshima, joué sur surface dure et d’une dotation de 250.000 dollars. Kirsten Flipkens et Greet Minnen sont aussi présentes dans le tableau final de cette épreuve qui se joue au Japon.

Van Uytvanck est la troisième tête de série de cet Hana-cupid Japan Women’s Open. Elle rencontre Bonaventure pour la deuxième fois sur le circuit WTA. Début mai, elles s’étaient rencontrées en quarts de finale à Rabat. Van Uytvanck s’était imposée 5-7, 6-1 et 6-2 sur la terre battue marocaine.

La gagnante pourrait affronter Kirsten Flipkens (WTA 110) en huitième de finale. La Campinoise de 33 ans doit auparavant écarter la Russe Liudmila Samsonova (WTA 133), 20 ans, qu’elle va découvrir.

Greet Minnen (WTA 120) sera opposée à l’Américaine Christina McHale (WTA 103). L0 encore il s’agit d’un duel inédit.

La Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 28) est tenante du titre et première tête de série.

Les quatre Belges sont aussi inscrites en double. Bonaventure et Minnen joueront ensemble. Flipkens et Van Uytvanck seront aussi associées. Elles joueront toutes quatre contre des Japonaises au 1er tour. Un duel belgo-belge est possible au 2e tour (quarts de finale).