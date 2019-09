SNCB: pas de train entre Hasselt et Tongres cet automne durant onze week-ends

Infrabel effectuera cet automne d’importants travaux de maintenance et de rénovation sur l’infrastructure ferroviaire de la ligne Hasselt-Tongres (ligne 34).

En conséquence, aucun train ne circulera durant onze week-ends en septembre, octobre et novembre. Des navettes de bus seront mises à disposition des voyageurs par la SNCB.

Les travaux se dérouleront par phases pendant onze week-ends: tous les week-ends de septembre et d’octobre et les deux derniers week-ends de novembre, et ce du samedi 5h au lundi 4h du matin. Aucun trafic de train n’aura lieu durant ces onze week-ends de travail.

La SNCB propose des bus de remplacement pour les voyageurs entre Hasselt et Tongres, dans les deux sens, avec des arrêts dans toutes les gares intermédiaires et des arrêts temporaires (Hasselt, Diepenbeek, Bilzen et Tongres).

L’horaire des bus est aligné sur celui des trains et a été annoncé à l’avance dans les gares concernées et sur le site internet de la SNCB.