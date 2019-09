Trump annonce qu'il met fin aux négociations de paix avec les talibans

(Belga) Le président américain Donald Trump a annoncé samedi sur Twitter qu'il mettait un terme aux négociations de paix avec les talibans. Il annule aussi une réunion secrète censée se tenir dimanche.

A l'insu de pratiquement tout le monde, les leaders talibans et, séparément, le président d'Afghanistan devaient me rencontrer secrètement dimanche à Camp David", a déclaré Trump sur le site de micro-blogging. "Ils devaient arriver aux Etats-Unis ce soir. Malheureusement, ils ont participé à une attaque à Kaboul qui a tué l'un de nos très bons soldats et 11 autres personnes. J'ai immédiatement annulé la rencontre et mis un terme aux négociations de paix. Quel genre de personnes tuerait tant de gens pour renforcer leur position de négociation?" "S'ils ne peuvent pas accepter un cessez-le-feu pendant ces discussions de paix très importantes, et qu'il tuent même 12 personnes, ils n'ont probablement pas le pouvoir de négocier un accord significatif, de toute façon. Pendant combien de décennies veulent-ils continuer à se battre?", a-t-il poursuivi. (Belga)