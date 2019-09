Brexit - GB: la ministre du Travail Amber Rudd annonce sa démission

(Belga) La ministre britannique chargée du Travail et des Retraites, Amber Rudd, a annoncé sa démission samedi soir en désaccord avec la stratégie du Premier ministre Boris Johnson sur le Brexit.

Je ne peux pas rester alors que des bons, loyaux conservateurs modérés sont exclus", a déclaré dans un communiqué la ministre et députée, en référence à l'exclusion du Parti conservateur de 21 députés qui ont voté cette semaine avec l'opposition une proposition de loi destinée à éviter un Brexit sans accord. Amber Rudd quitte à la fois le gouvernement, dont elle était un poids lourd, et le Parti conservateur, critiquant très vertement la stratégie du chef du gouvernement. Dans une lettre au Premier ministre postée sur Twitter, elle qualifie l'exclusion des 21 "rebelles" d' "assaut à la décence et à la démocratie". Elle qui avait voté pour rester dans l'Union européenne lors du référendum de juin 2016 estime que l"objectif principal" du gouvernement n'est plus d'obtenir un accord de sortie avec l'Union européenne. "J'avais rejoint votre gouvernement en toute bonne foi: accepter le +No Deal+ devait être sur la table, car c'était le moyen par lequel nous aurions les meilleures chances de parvenir à un nouvel accord pour sortir (de l'UE) le 31 octobre", écrit-elle. "Cependant, je ne crois plus que partir avec un accord soit l'objectif principal du gouvernement." C'est un nouveau revers pour le chef du gouvernement, qui n'a plus de majorité au Parlement et dont la stratégie sur le Brexit a été court-circuitée par le Parlement. (Belga)