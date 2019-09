Qualif Euro 2020: la France se promène contre l’Albanie après un gros couac

Après un gros couac au moment de lancer l’hymne de son adversaire, la France a maîtrisé son sujet samedi soir en venant à bout de l’Albanie 4 à 1 au Stade de France dans le groupeH des qualifications à l’Euro 2020.

Les Français restent en tête de leur poule avec 12 points tout comme la Turquie et l’Islande.

Le coup d’envoi du match avait du être retardé de quelques minutes après que l’hymne d’Andorre a été diffusé à la place de celui de l’Albanie. Le speaker du stade commettait ensuite une nouvelle bévue en s’excusant auprès des… supporters arméniens. Une situation plus qu’embarrassante qui n’a cependant pas perturbé les Bleus, appliqués dès les premières minutes.

Kingsley Coman n’a pas tardé à placer la sélection de Didier Deschamps en position avantageuse en exploitant sa pointe de vitesse pour le 1-0 (8e). Olivier Giroud s’est ensuite chargé de conclure un beau mouvement collectif et a fait 2-0 avant la demi-heure de jeu (27e). Les Français auraient pu tuer tout suspense dans la foulée mais Antoine Griezmann a envoyé son penalty sur la barre (37e). Le troisième but a fini par tomber en deuxième période grâce à un nouveau but de Coman (68e). En fin de match, Jonathan Ikoné a honoré sa première sélection en ouvrant son compteur but en équipe nationale (85e) avant que l’Albanie ne réduise l’écart sur penalty grâce à Sokol Cikalleshi (90e).

GOAL | Ikoné marque pour sa première sélection ! 👏



4??-0?? #FRAALB 🇫🇷🆚🇦🇱 pic.twitter.com/rusEPEqQTM — Eleven Sports (FR) (@ElevenBE_fr) September 7, 2019

La Turquie a pour sa part éprouvé beaucoup plus de difficultés à se défaire de la modeste Andorre. Après un siège de 89 minutes, les Turcs ont fini par trouver la faille grâce à Ozan Tufan, auteur du 1-0 final.

Premier succès pour le Portugal

Dans le groupe B, les Champions d’Europe Portugais cherchaient leur première victoire après deux partages en autant de matches. Une mission qu’ils ont mené à bien en s’imposant 2-4 en Serbie. William Carvalho (42e) et Gonçalo Guedes (58e) ont permis au Portugal de mener 0-2 et de compter sur un matelas confortable pour négocier une fin de match très animée. Nikola Milenkovic (68e) et l’ancien anderlechtois Aleksandar Mitrovic (85e) ont en effet marqué pour la Serbie mais Cristiano Ronaldo (80e) et Bernardo Silva (86e) ont assuré le succès du Portugal.

Au classement, les Lusitaniens s’emparent de la 2e place avec 5 points et comptent huit longueurs de retard sur l’Ukraine (5 matches joués), victorieuse en Lituanie dans l’après-midi. La Serbie est quant à elle 4e avec 4 unités comme le Luxembourg (3e).

Dans l’après-midi, l’Angleterre avait dominé la Bulgarie 4-0 pour renforcer sa première place en tête du groupe A où elle compte un point d’avance sur le Kosovo, vainqueur 2-1 contre la Tchéquie.