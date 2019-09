D2 Amateurs: Hamoir ramène une unité de La Louvière, Solières en fait de même de Durbuy, Meux remporte le derby

Hamoir et Solières prennent un point, Namur n'a pas fait le poids contre Rebecq. Meux s'impose dans le derby contre Onhaye, qui rate un penalty. Tilleur va chercher les trois points à Couvin.

D2 Amateurs

La Louvière - Hamoir 1-1

Buts: Dessart (PEN 0-1, 28e), Renquin (1-1, 35e)

Avant le but sur penalty de Dessart à la 28e, Hamoir a pu s’appuyer sur un excellent Biersard qui réalisa plusieurs parades. Mais les Hamoiriens ne préserveront leur avance que sept minutes, Renquin égalisant pour La Louvière. Plus rien par la suite et si le gardien visiteur a eu pas mal de boulot, Hamoir n’a pas volé son point.

Durbuy - Solières 1-1

Buts: Demarteau (1-0, 53e), Roland (1-1, 80e)

Premier point pour Solières qui l’a acquis à dix durant plus d’une mi-temps. Dethier, exclu, avant la pause, avait laissé ses coéquipiers en infériorité, ce dont va profiter Durbuy et Demarteau pour prendre l’avance à la 53e. A la 80e, Solières parvenait à égaliser via Roland.

Union Namur FLV - Rebecq 0-4

Buts: Meerpoel (0-1, 14e), Wallaert (PEN 0-2, 69e), Pajaziti (0-3, 82e), Piret (0-4, 94e)

Rencontre à sens unique, même si Rebecq, qui fit le 0-1 à la 14e par Meerpoel, a dû attendre un penalty à la 69e, pour doubler son avantage. Dans les dix dernières minutes, les Rebecquois vont assurer un succès plus important.

Meux - Onhaye 1-0

But: Paquet (1-0, 76e)

Le derby n’aura jamais vraiment décollé, du moins pendant près de 75 minutes et le but de Paquet. Dans la minute suivante, Delplank héritait d’un penalty, suite à une faute de Paulus sur Kembi. Mais le gardien meutois se rachetait bien et stoppait l’envoi. Onhaye ne méritait pas ça mais rentre bredouille.

Couvin-Mariembourg - FC Tilleur 1-2

Buts: Da Silva (0-1, 61e), Sirat (1-1, 82e), Gertsmans (1-2, 85e)

La rencontre s’est jouée dans la dernière demi-heure avec le 0-1 de Da Silva. Couvin parviendra à recoller à la marque par Sirat à la 82e. Pas vraiment le temps de se réjouir que Gertsmans redonnait l’avantage aux siens. Le rouge du Liégeois Da Silva à la 88e ne changera rien.