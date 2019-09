D1 Amateurs: Tubize s'incline de peu à Dessel, Liège boit la tasse du côté de Deinze

Score de forfait pour les Liégeois victimes de Mertens (quatre buts) et Deinze. Festival de buts à Seraing avec des doublés pour Al Badaoui et Cascio. Un but de Napoleone permet au RWDM de battre de Lierse.

D1 Amateurs

Dessel Sp. - Tubize 1-0

But: Moutawakil (1-0, 5e)

Dessel aura vécu sur son but dès la 5e par Moutawakil pour empocher les trois points. Ce même Moutawakil qui se fera exclure à la 63e. Ce qui ne changera pas la donne, Tubize ne parviendra pas à égaliser.

Deinze - FC Liège 5-0

Buts: Mertens (1-0, 2-0, 3-0 et 4-0, 41e, 43e, 54e et 60e), Tarfi (5-0, 69e)

Score de forfait pour les Liégeois à Deinze qui ont subi la loi de Mertens, véritable bourreau avec ses quatre réalisations en moins de 20 minutes, à cheval sur les deux mi-temps. Tarfi ajoutant sa petite touche personnelle.

FC Seraing - La Louvière Centre 5-2

Buts: Al Badaoui (1-0, 12e), Stevance (2-0, 49e), Cascio (3-0, 59e), Bouchareb (3-1, 67e), Dansoko (3-2, 70e), Cascio (PEN 4-2, 75e), Al Badaoui (5-2, 77e)

On ne s’est pas ennuyé à Seraing où Al Badoui a allumé la mèche à la 12e. Mais c’est en 2e période que les supporters ont pu vibrer. Stevance et Cascio portant les chiffres à 3-0. Mais les Louviérois ne vont pas se laisser faire, revenant à 3-2 en trois minutes, seulement. Seraing aura tremblé cinq minutes, Cascio sur penalty repoussant La Louvière à deux buts, Al Badaoui clôturera la marque à la 77e.

Lierse Kempenzonen - RWDM 0-1

But: Napoleone (0-1, 60e)

Le but de Napoleone à l’heure de jeu est très précieux pour des Molenbeekois qui prennent leurs trois premiers points de la saison au Lierse.