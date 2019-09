VIDÉO | Mostra de Venise: le «Joker» de Todd Phillips remporte le Lion d’or

L’Américain Todd Phillips remporte le Lion d’or à la Mostra de Venise.

Le film «Joker» de l’Américain Todd Phillips, sur les origines de l’ennemi juré de Batman, a remporté le Lion d’or de la 76e Mostra de Venise, a annoncé samedi le président de la Biennale de Venise, Paolo Barrata.

Le Grand Prix du jury est revenu à «J’accuse» du réalisateur franco-polonais Roman Polanski, thriller politique revisitant l’Affaire Dreyfus, un scandale antisémite de la fin du XIX siècle en France, dont la sélection en compétition à Venise avait suscité une polémique en raison des poursuites contre le réalisateur aux États-Unis pour le viol d’une mineure en 1977.

