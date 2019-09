Sanchez Florez nouveau coach de Chritian Kabasele à Watford après le départ de Gracia

Watford a décidé de se séparer de son coach Javi Gracia, a annoncé le club de Premier League samedi après-midi.

Quelques minutes plus tard, les Hornets ont communiqué le nom de son remplaçant. Il s’agit de l’Espagnol Quique Sanchez Flores qui avait déjà officié à la tête de l’équipe lors de la saison 2015/2016.

Javi Gracia a payé pour ses mauvais résultats en ce début de saison. Après quatre journées de Premier League, Watford est en effet bon dernier avec un seul point au compteur.

L’équipe du Diable rouge Christian Kabasele a notamment concédé trois défaites lors des trois premières rencontres de championnat face à Brighton & Hove Albion (0-3), Everton (1-0) et West Ham United (1-3).

Le partage contre Newcastle n’a pas servi à redresser la situation de Gracia qui avait porté Watford à la 11e place de Premier League et à une finale de FA Cup (défaite 6-0 contre Manchester City) la saison dernière.

Sanchez Flores, 54 ans, a remporté deux trophées majeurs dans sa carrière. À savoir, l’Europa League 2010 et la Supercoupe européenne 2010 avec l’Atletico Madrid. Il a en outre entraîné Getafe, Valence, Benfica et l’Espanyol Barcelone avant sa dernière expérience au Shanghai Shenhua l’an passé.

