Clovis, le nouveau représentant de la cité des cinq clochers

La cité des cinq clochers compte un nouveau géant parmi les siens. Clovis a en effet été présenté à la foule ce samedi dans le cadre de «Tournai et ses cortèges».

Le géant Clovis a été inauguré, ce samedi, dans le cadre de Tournai et ses cortèges. Ce géant de 4,10 mètres et de près de 100 kg a été présenté à la foule, sur le coup de 17h.

La posture est le fruit du travail de la compagnie du Serment de l’ Bancloque, qui porte les géants de Tournai. «L’idée de la création d’un géant est apparue en 2017 », indique Jean-Jacques Selen, le président des porteurs. «Nous portons les géants de Tournai depuis 2008, mais nous essayons de limiter leurs déplacements, pour les préserver. Et puis, nous devons nécessairement avoir des autorisations de la ville pour les sorties; ce n’est pas toujours facile. C’est ainsi qu’est apparue l’idée de créer notre propre géant pour pouvoir représenter la ville à l’extérieur, plus facilement.» Depuis 2016, la compagnie multiplie les soupers et participe à différents marchés, afin de récolter des fonds pour la construction de sa posture. «Nous voulions créer un géant dans les règles de l’art, à l’image des géants d’Ath, c’est-à-dire avec un panier en osier et des sangles en cuir pour le portage notamment. Cette façon de faire a évidemment un coût qui avoisine les 12 000 euros. C’est la raison pour laquelle nous avons organisé différents événements pour récolter des bénéfices, afin de pouvoir financer le géant sur fonds propres.» Il aura fallu trois ans à la compagnie pour concrétiser son souhait. «La vannerie a été réalisée par Ludovic Tilly et la tête par Dorian Demarcq, qui a notamment rénové le cheval Bayard d’Ath.»

Le géant s’entoure des parrains Thierry Glorieux et le géant Gendarme de Basècles, ainsi que des marraines Monique Willocq et de la géante Marianne de Villeneuve d’Ascq.

«Un personnage symbolique»

La compagnie du Serment del Bancloque a choisi de représenter le personnage de Clovis. «Clovis est un personnage important, mais il n’est pas assez représenté à Tournai», poursuit le président des porteurs. «Quand nous allons dans des grandes villes françaises comme Soissons ou Reims, on le voit partout, mais pas chez nous. Clovis est en réalité originaire de Tournai. Le tombeau de Childeric 1er , le papa de Clovis 1er, a été découvert dans le quartier Saint-Brice. Clovis est donc né à Tournai, mais il a quitté la ville à 15 ans, pour conquérir les terres françaises. » Le géant Clovis a été présenté à la population ce samedi. Il arbore une francisque, c’est-à-dire une épée mérovingienne, ainsi qu’un sceptre. «Aussi, à l’époque mérovingienne, les hommes portaient une barbe en signe de pouvoir. Nous l’avons donc doté d’une belle grande barbe en poils naturels, qui vole au rythme des danses qu’il réalise. »

Une nouvelle fanfare composée d’une trentaine de musiciens du conservatoire de Tournai accompagne le géant. «L’ensemble, dirigé par les professeurs Gilles Cauffriez et Adelaïde Wlomainck, a fait sa première sortie musicale ce samedi. » Elle était accompagnée par les fanfares de Moulbaix (Ath) et Lorette (Ath) notamment.