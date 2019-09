Fernand Obb reste le roi bruxellois de la croquette aux crevettes

Le roi de la croquette aux crevettes reste le roi!

Le chef Cédric Mosbeux de «Fernand Obb Delicatessen» a de nouveau livré la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles, lors de la deuxième édition du concours qui se déroulait samedi après-midi au festival «eat! BRUSSELS drink! BORDEAUX», en plein cœur du Parc de Bruxelles. «The 1040» et «Beaucoup fish» complètent le podium.

Dix-neuf toqués participaient à la compétition qui pose quelques conditions: posséder un établissement, une cantine, un comptoir ou un food truck en activité et être implanté sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. «Le Rossini» et «Les caves d’Alex» ont par ailleurs été classés 4e et 5e.

Un jury, présidé par le chef du «Comme chez soi»** Lionel Rigolet et composé d’une dizaine de journalistes gastronomiques, a coté les différentes assiettes à l’aide d’une grille reprenant plusieurs critères: cuisson, température, croustillant de la panure, friture du persil, onctuosité et texture de l’appareil, quantité et qualité des crevettes et enfin le goût.

En outre, des membres du public ont été invités à déguster et octroyer un point supplémentaire à leur croquette coup de cœur.

Le lauréat conserve dès lors son titre de «meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles» jusqu’au prochain concours. Lors de la première édition, le 22 octobre 2018, Cédric Mosbeux avait déjà préparé la meilleure «petite reine de la gastronomie belge».