Le Sypol.be introduit un recours contre la révision du statut pécuniaire des policiers

Le syndicat Sypol.be a annoncé samedi qu’il avait saisi le Conseil d’État pour demander l’annulation de l’arrêté royal du 20 juin 2019 qui modifie le statut pécuniaire du personnel policier.

En mars dernier, malgré certaines réserves, trois des quatre syndicats policiers représentatifs (SLFP, CSC et SNPS) avaient approuvé cette réforme issue de négociations avec le ministre de l’Intérieur. La CGSP l’avait rejetée. Le Sypol.be, syndicat agréé mais non représentatif pour les services de police, estime lui qu’elle instaure des discriminations illégales.

L’arrêté royal en cause augmente une série de barèmes afin de suivre les salaires pratiqués dans les services publics et simplifie la politique des primes. Parallèlement, il supprime certaines allocations et indemnités.

Pour le Sypol.be, «il est étonnant de relever que seulement certaines catégories sont revalorisées alors que le statut est unique et qu’il convient de respecter les principes de non-discrimination et de traitement égalitaire. Qu’est ce qui justifie qu’une seule partie du personnel soit revalorisée alors que pour d’autres, aucune perspective n’est envisagée?», interroge-t-il dans un communiqué publié sur son site internet.

Au lieu d’une revalorisation pécuniaire «sérieuse et globale», l’arrêté royal «créé lamentablement de nouvelles discriminations au sein des services de police», tance le Sypol.be, qui a donc introduit un recours auprès du Conseil d’État.