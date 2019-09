Échange de prisonniers entre l’Ukraine et la Russie: un «premier pas de géant vers la paix»

L’échange historique de prisonniers samedi entre la Russie et l’Ukraine est «peut-être un premier pas de géant vers la paix», a déclaré Donald Trump en félicitant les deux pays en conflit depuis cinq ans.

«Très bonne nouvelle», a encore tweeté le président des États-Unis.

L’envoyé spécial américain pour les négociations ukrainiennes Kurt Volker s’était auparavant dit, également sur Twitter, «très satisfait de voir les marins ukrainiens rentrer à la maison et l’échange de prisonniers Ukraine-Russie».

«J’espère que cela contribue à une nouvelle dynamique pour d’autres échanges de prisonniers, un cessez-le-feu renouvelé et des progrès dans la mise en œuvre complète des accords de Minsk», signés en 2015 mais dont le volet politique est resté lettre morte, a-t-il ajouté.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!