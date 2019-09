Mort de Chester Williams à 49 ans: le destin tragique des Springboks de 1995

Les champions du monde sud-africains de 1995 sont-ils maudits?

Avec la mort vendredi à 49 ans de l’ailier Chester Williams, symbole de la nouvelle nation post-apartheid voulue par Nelson Mandela, c’est le quatrième membre de l’équipe victorieuse à Johannesburg qui s’est éteint à moins de cinquante ans.

Williams a été victime d’une crise cardiaque au Cap, où il résidait et travaillait en tant qu’entraîneur de rugby à l’Université du Cap-Occidental.

Quelques heures avant son décès, dans une vidéo postée sur son compte Twitter, l’ailier sud-africain était pourtant apparu souriant lors d’une visite dans un entrepôt de distribution de Chester’s Lager, sa marque de bière lancée la semaine dernière.

Myself and Ian Director at Norman Goodfellows Distributions, loading Chester's Lager for Tyger Milk Durbanville pic.twitter.com/NQ46F7Wfd5