Diables Rouges - Roberto Martinez voulait préserver Lukaku et Mertens

Roberto Martinez a surpris en laissant Romelu Lukaku et Dries Mertens sur le banc, vendredi, au coup d'envoi du match contre Saint-Marin (0-4). Le sélectionneur a indiqué qu'il voulait préserver les deux joueurs en vue du match en Ecosse lundi.

"En ce qui concerne Lukaku, j'ai juste senti qu'il a eu un été difficile (avec son transfert à l'Inter, ndlr)", a expliqué Martinez. "Avec la préparation et tous les voyages qu'il a eus, je ne voulais pas qu'il joue deux matchs très rapprochés. Il commencera le match contre l'Ecosse." Le raisonnement est plus ou moins identique pour Mertens. "Dries a joué beaucoup de minutes depuis le début de la saison. Je voulais le préserver en vue du match en Ecosse." Au niveau individuel, Martinez a souligné la prestation de Thibaut Courtois vendredi à Serravalle. "Ce n'est pas un match facile pour un gardien. Tu peux rester 70 minutes sans toucher de ballon et puis avoir un arrêt difficile à faire. Il a montré une grande concentration. J'ai aussi apprécié le travail de la défense."