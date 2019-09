VIDÉO | Batshuayi après la victoire à Saint-Marin (0-4): «Pas une grande Belgique»

Auteur de deux buts, chaque fois en fin de mi-temps, malgré un match globalement compliqué, Michy Batshuayi a soigné ses statistiques.

«Ce n’était pas une grande Belgique, a admis l’attaquant au micro de la RTBF. Mon deuxième but me fait plus plaisir que le premier parce qu’il vient de plein jeu. Et notre deuxième mi-temps m’a fait plus plaisir que la première.»

Trop lents, trop prévisibles, trop prétentieux, les Diables rouges face à la dernière nation du ranking FIFA? «Non, on n’a pas sous-estimé Saint-Marin, a insisté Batshuayi. Personnellement, j’étais un peu surpris de commencer mais c’est important que le coach fasse appel à moi et que je réponde présent. Tout le monde reste concentré, on va s’attaquer à une grande compétition très bientôt (NDLR: l’Euro 2020, bien évidemment).»

Remplaçant mais auteur d’une très belle montée au jeu, Nacer Chadli se sent visiblement de mieux en mieux au niveau physique après une saison compliquée à Monaco. «Je n’ai joué que trois matches avec Anderlecht, il me faut encore du rythme, donc c’était important pour moi de jouer, a-t-il dit au micro de la RTBF. On a été trop lent en première mi-temps et Saint-Marin a bien joué le coup défensivement. Il fallait plus de courses dans le dos des défenseurs. Dans ce genre de match, ce n’est pas toujours le geste juste qui compte, parfois, on l’a vu sur but, il faut plutôt amener des ballons dans les 16 derniers mètres et profiter d’un ballon mal géré par la défense.»