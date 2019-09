Mémorial Van Damme - "Non seulement je me qualifie pour les Jeux mais je garde mon contrat"

(Belga) Seul rayon de soleil belge, avec Nafi Thiam, du 43e Mémorial Van Damme vendredi soir au stade Roi Baudouin de Bruxelles, Isaac Kimeli a remporté le 5000m. En plus de la victoire, il a réalisé son meilleur chrono personnel sur les douze tours et demi de piste en 13:13.02. Il est ainsi assuré d'une place aux Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain. Il fallait en effet réussir 13:13.50 sur 5000m pour être du voyage dans la capitale japonaise (24 juillet-9 août 2020).

"Non seulement, je me qualifie pour les JO mais je suis assuré de conserver mon contrat d'athlète professionnel. Je devais pour ce faire courir en moins de 13:15 ou terminer dans le Top 12 aux Mondiaux de Doha", a confié un Kimeli aux anges. "A Doha, je vais tout faire pour survivre aux séries. Si j'y parviens un Top 8 est possible. C'est mon objectif. Je préfère le 1500m au 5000m mais mon coach me dit que j'ai plus d'avenir sur 5000m." (Belga)