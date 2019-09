Telenet, Brutélé et Nethys devront ouvrir leurs réseaux à des opérateurs concurrents

Les câblo-opérateurs devront ouvrir leurs réseaux aux concurrents, afin de renforcer la concurrence justement.

La Cour des marchés a rejeté mercredi des recours introduits par Telenet, Brutélé et Nethys contre les décisions adoptées par la Conférence des régulateurs de communications électroniques (CRC) leur imposant d’ouvrir leurs réseaux à des opérateurs concurrents, ont annoncé vendredi les quatre membres de la CRC (l’IBPT, le CSA, le Medienrat et le VRM).

Le 29 juin 2018, la CRC avait adopté plusieurs décisions visant à renforcer la concurrence sur les marchés de l’Internet large bande et de la radiodiffusion télévisuelle. Ces décisions imposaient une série d’obligations à Proximus et aux câblo-opérateurs Telenet, Brutélé et Nethys, lesquels doivent notamment ouvrir leurs réseaux à des opérateurs concurrents et pratiquer des prix équitables pour les services qu’ils leur fournissent.

À la suite de ces décisions, Telenet, Brutélé et Nethys (ces deux derniers actifs sous la marque «Voo») ont introduit des recours auprès de la Cour des marchés. Ces entreprises contestaient en particulier les conclusions de la CRC selon lesquelles elles disposaient d’une puissance significative sur les marchés concernés, de même que les obligations qui leur étaient imposées.

Dans un arrêt du 4 septembre 2019, la Cour a finalement rejeté l’ensemble des moyens avancés par les câblo-opérateurs tant sur le plan de la procédure que sur le fond des décisions. Elle a donc estimé que les décisions adoptées par les régulateurs n’étaient pas entachées de vices de procédure ou de défauts de motivation comme prétendu par les requérants.

«En confirmant le bien-fondé des décisions de la CRC, l’arrêt de la Cour des marchés permet de maintenir le cadre régulatoire stable et prévisible qui est nécessaire pour le développement de la concurrence à long terme», commentent les régulateurs de la CRC, tout en précisant qu’ils poursuivront la mise en œuvre de leurs décisions.