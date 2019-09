Tous les résultats au Mémorial Van Damme

Habituelle fête de clôture de la saison d’athlétisme et occasion de féliciter les athlètes belges, en particulier, la 43e édition du Mémorial Van Damme se tient ce vendredi soir au stade Roi Baudouin. En voici les principaux résultats.

5000m (M) | Isaac Kimeli l’emporte

Photo News Isaac Kimeli a remporté le 5000m du 43e Mémorial Van Damme, organisé en marge de la finale de la Diamond League, vendredi soir au stade Roi Baudouin. Il a réalisé le temps de 13:13.02. Il était déjà qualifié pour les Mondiaux de Doha depuis le 2 mai et ses 13:18.19 réalisés à Palo Alto. Il a signé son record personnel et de nouveau couru sous la limite des 13:22:50. De plus, il a réalisé le minimum en vue des JO de Tokyo (13:13.50). L’Américain Ben True a fini 2e en 13:16.75 et le Marocain Soufiyan Bouqantar 3e en 13:18.74. Robin Hendrix, lui aussi assuré d’aller au Qatar, a pris la 5e place en 13:22.69.

Soufiane Bouchikhi espérait profiter de cette course pour se qualifier pour Doha. L’athlète du RFC Liégeois n’y est pas parvenu. Il a couvert les douze tours et demi de piste en 13:28.36 et terminé 7e.

Bouchikhi dispose d’un record personnel de 13:19.55 établi à Heusden le 21 juillet 2018. Son meilleur chrono de la saison se situait à 13:30.67.

Simon Debognies était lui aussi présent pour assurer le rôle de «lièvre» et assurer un bon rythme dans le premier kilomètre.

400m (M) | Kevin et Dylan Borlée ne réussissent pas les minima pour Doha

BELGA Engagés dans le 400m National du 43e Mémorial Van Damme, Kevin Borlée et son jeune frère Dylan tentaient vendredi soir de décrocher leur billet individuel pour les championnats du monde de Doha qui débutent exactement dans trois semaines dans la capitale du Qatar. Un chrono de 45.30 secondes, ou moins, telle était l’exigence fixée. Kevin a couvert son tour de piste en 45.89 et s’est classé 3e. Dylan a été crédité 46.69 et pris la 7e place derrière son équipier chez les Tornados Julien Watrin 6e en 46.60. Quatrième Belge présent, Asamti Badji a fini 8e en 48.00.

La victoire est revenue au Trinitéen Machel Cedenio en 44.93 devant le Britannique Matthew Hudson-Smith, 2e en 45.63.

Kevin Borlée disposait d’un meilleur temps 2019 en 45.61, réalisé dimanche en finale des championnats de Belgique. Dylan Borlée a réussi un meilleur chrono de 45.73 qui lui avait valu une 3e place aux championnats de Belgique.

Avec ces chronos insuffisants, il n’y aura pas de Borlée dans les épreuves individuelles du 400m aux Mondiaux de Doha, une première depuis les Mondiaux 2007.

Kevin et Dylan Borlée seront en revanche présents avec le relais 4X400m et aussi sans doute dans le relais mixte 4X400m.

400m (M) | Jonathan Sacoor, 7e, doit patienter avant d’obtenir son billet pour Doha

BELGA Grâce à son titre de champion de Belgique du 400m, Jonathan Sacoor a hérité de l’invitation dont disposait les organisateurs du Mémorial Van Damme. Le Beerselois de 20 ans était ainsi autorisé à courir la finale du tour de piste de la Diamond League. Il a pris la 7e place en 45.72 secondes d’une course enlevée par l’Américain Michael Norman en 44.26 devant son compatriote Fred Kerley, 2e en 44.46. La 3e place est revenue au Jamaïcain Akeem Bloomfield en 44.67.

Après avoir longtemps couru vers un chrono probant, Sacoor avait réussi 45.31 dimanche en finale des Nationaux, à 1/100e de la limite qualificative de 45.30 requise pour décrocher son ticket à destination du Qatar. Il va devoir maintenant attendre la décision de l’IAAF, l’association internationale des fédérations d’athlétisme, qui devrait le repêcher.

Outre l’épreuve individuelle, on pourrait voir Sacoor participer aux relais 4X400m mixte et messieurs, du 27 septembre au 6 octobre, sur la piste du stade Khalifa International de Doha.

400m (F) | Camille Laus 3e, derrière Courtney Okolo et Imke Vervaet, manque les minima

BELGA Camille Laus disposait d’une dernière opportunité de participer au 400m individuel des championnats du monde de Doha, vendredi soir à l’occasion du Mémorial Van Damme dans une course mise sur pied par les organisateurs en marge de la seconde moitié de la finale de la Diamond League. La Tournaisienne qui a couru toute la saison derrière les 51.80 secondes qualificatives, avec un meilleur chrono situé à 52.27, a réalisé 53.23. Le record personnel de la championne de Belgique est de 51.49 (signé le 1er juillet 2018 à La Chaux-de-Fonds en Suisse).

Elle a pris la 3e place derrière l’Américaine Courtney Okolo 52.13 et Imke Vervaet 53.22 qui en a profité pour obtenir son meilleur chrono personnel (ancien r.p. 54.02). Manon Depuydt a pris la 4e place en 53.59.

Après cet échec, et la menace qui pèse sur la sélection du relais 4X400m féminin, les Cheetahs ne sont plus que 13es dans le ranking cette saison alors que la fédération belge exige une place dans le Top 12 mondial, Camille Laus n’est pas certaine de pouvoir disputer les Mondiaux au Qatar (27 septembre-6 octobre).

Perche (F) | Fanny Smets échoue

BELGA Elle devait battre son tout récent record de Belgique de 5 centimètres, établi à Louvain le 24 août, et franchir 4m56 au saut à la perche vendredi soir lors du 43e Mémorial Van Damme, si elle voulait disputer ses deuxièmes Mondiaux d’athlétisme dans trois semaines à Doha, au Qatar, deux ans après sa 20e place à ceux de Londres. Fanny Smets n’y est pas parvenue.

La sociétaire du CABW n’a pas réussi à franchir la moindre barre. Elle a échoué à trois reprises à 4m41 au cours de la finale de la Diamond League.