La rue de Tournai rouverte avec une semaine d’avance

Il est possible depuis de vendredi de redescendre la rue du Luxembourg pour s’engager rues de Tournai et Camille Busschaert. On ne tourne pas vers la rue de la Station par contre.

L’échevine des Travaux - Voirie et de la Mobilité, Marie-Hélène Vanelstraete, a indiqué ce vendredi après-midi que la rue de Tournai était désormais totalement rouverte à la circulation.

L’opérateur Ores avait estimé qu’il aurait terminé le travail dans le trottoir d’ici une semaine mais les ouvriers furent finalement plus rapides que prévu.

Le bas de la rue du Luxembourg n’est plus en cul-de-sac. EdA - T.T. Par la même occasion, la rue de Luxembourg n’est plus en cul-de-sac mais bien praticable vers la gauche, donc, mais également dans son prolongement, rue Camille Busschaert.

On ne tourne plus rue de la Station

Il n’est par contre pas possible de s’engager vers la rue de la Station où Ores prolonge le chantier durant plusieurs semaines. Le communiqué envoyé ce vendredi par la Ville de Mouscron à ce propos: