Menace par smartphone…

Aujourd’hui, certains utilisent leur smartphone comme un moyen de pression, voire comme une véritable arme. L’histoire que je vais vous raconter est authentique et m’a profondément choqué.

Récemment, nous cherchions à nous garer, ma fille et moi, à proximité du point de départ d’un lieu de randonnée renseigné comme aire de parking sur la carte dont nous disposions. Elle a, en toute bonne foi, placé son véhicule sur une zone engazonnée ressemblant à un parking végétalisé comme on en trouve de plus en plus sur ce type de site. Elle était à peine sortie de la voiture lorsqu’une dame habitant en face a surgi de chez elle, smartphone à la main, et photographiant le véhicule fautif. Cela, sans nous adresser le moindre mot – alors que nous n’étions qu’à quelques mètres d’elle. Ce n’est que quand elle a répondu à la question que je lui ai posée de savoir pourquoi elle photographiait le véhicule que nous avons compris notre erreur.

Pourquoi cette dame n’est-elle pas venue tout simplement nous parler plutôt que de chercher à faire le bête – et le bad – buzz?

Si c’est à ce genre de comportements que conduisent les évolutions technologiques qui permettent de communiquer à l’autre bout du monde tout en ignorant son voisin, pire en le dénonçant sans lui adresser un regard, alors, très honnêtement, je préfère en revenir au téléphone fixe…