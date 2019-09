La chaîne C8 disparaît déjà de VOO, après moins d’une semaine

VOO a décidé de couper le signal de la chaîne française C8 pour des problèmes de droits.

Les clients de VOO ne peuvent plus regarder C8, chaîne française appartenant au Groupe Canal Plus. Le câblo-opérateur a coupé le signal de son canal 18 et affiche un message indiquant «qu’en raison d’un problème de droits, la chaîne n’est plus diffusée».

C8, qui diffuse notamment l’émission «Touche pas à mon poste» de Cyril Hanouna, ne sera donc resté que quatre jours à l’antenne en Belgique via VOO.

Comme le précisent nos confrères de Télépro, c’est précisément l’émission de Cyril Hanouna qui a posé problème: RTL Belgium possède les droits de l’émission, qu’il diffuse en exclusivité sur Plug RTL, en version quotidienne et lors des émissions exceptionnelles.

VOO pouvait continuer à diffuser C8 mais sans TPMP, en occultant le canal pendant les heures de l’émission. Une option rapidement balayée et c’est finalement tout C8 qui passe à la trappe.