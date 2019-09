VIDÉO | Vuelta: Pogacar remporte la 14e étape, Roglic creuse l’écart au général

Dans ce duel de Slovènes, c’est Tadej Pogacar qui s’est imposé sur la 14e étape du Tour d’Espagne. Il s’est détaché du peloton dans la dernière, et douloureuse, ascension de Los Machucos en compagnie de Primoz Roglic, maillot rouge.

Cette étape de montagne s’est disputée sur 166,4 km entre Bilbao et Los Machucos.

Les coureurs ont pris le départ de cette 14e étape dans un endroit original: le stade de l’Athletic Bilbao. On imagine que le jardinier du club de Liga espagnole était un brin inquiet en voyant débarquer une centaine de cyclistes sur la pelouse.

Au kilomètre 39, Woet Poels (Ineos) a lancé l’échappée et emmené avec lui huit autres coureurs, dont les Belges Philippe Gilbert (Deceuninck Quick Step) et Thomas De Gendt (Lotto Soudal).

À 51 kilomètres de l’arrivée, Hector Sáez (Euskadi-Murias) s’est élancé en solo et a pris jusqu’à deux minutes sur le groupe de poursuivants, avec Armirail (Groupama-FDJ) et Bouchard (AG2R La Mondiale) en échappée, et 7min15 sur le peloton.

🏁 - 51 KM | Etapa 13 - Stage 13 | #LaVuelta19



🚴??? @HectorSaez93 rueda en solitario en el descenso de Alisas / 🇬🇧 Hector Saez from @MuriasTeam went alone from the front group.



🖥? https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/ll3zoNTLsr — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2019

Le peloton, emmené par Astana, a ensuite haussé la cadence pour tenter de faire plier le maillot rouge Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

🏁 - 21 KM | Etapa 13 - Stage 13 | #LaVuelta19



💥🚴??? ¡@AstanaTeam sigue tensando el pelotón en este tramo de descenso! / 🇬🇧 Astana keep the high pace in the bunch!



🖥? https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/2xFhKqJoUU — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2019

Dans la dernière ascension de Los Machucos, hors catégorie, Saez a tout fait pour garder son avance. Mais il s’est fait rattraper à 6,5 km par Bruno Armirail.

🏁 - 6 KM | Etapa 13 - Stage 13 | #LaVuelta19



💥 ¡El francés @BrunoArmirail ha rebasado a Saez y es cabeza de carrera! / 🇬🇧 Head of the race now for Armirail!



🖥? https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/SYpvlNFnDc — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2019

Ensuite, le Français a lui-même été dépassé par Pierre Latour (AG2R La Mondiale).

🏁 - 4,5 KM | Etapa 13 - Stage 13 | #LaVuelta19



💥 ¡Es ahora @p_latour quien toma la cabeza de carrera! / 🇬🇧 Latour has reached the head of the race!



🖥? https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/602GXOmnWy — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2019

Duel de Slovènes

Derrière, le peloton a explosé sous l’impulsion de Quintana (Movistar). Mais, c’est bien Primoz Roglic qui s’est démarqué et a repris la tête de la course avec Pogacar (UAE). C’est ce dernier qui s’impose au final.

Au général, Roglic possède désormais 2:25 sur Valverde. Pogacar est 3e désormais à 3:01 devant Miguel Angel Lopez, 4e à 3:18.

Samedi, les coureurs s’élanceront de San Vicente de la Barquera pour une étape de 188 km sur du plat le long de la côte cantabrique. L’arrivée est à Oviedo, au sud-ouest de Gijon, dans les Asturies. Une étape qui devrait convenir aux puncheurs.