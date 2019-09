F1: Charles Leclerc une nouvelle fois le plus rapide à Monza

Déjà le plus rapide lors de la première séance, Charles Leclerc (Ferrari) a dominé la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie, 14e rendez-vous de la saison en F1.

Le pilote monégasque a signé le temps de 1:20.978 au terme des 5,793 kilomètres du tracé, vendredi, sur le circuit de Monza.

Dans une séance légèrement perturbée par la pluie, Leclerc a devancé d’un rien (0.068) le Britannique Lewis Hamilton. Le leader du championnat du monde a signé un temps de 1:21.046 au volant de sa Mercedes.

Second pilote Ferrari, l’Allemand Sebastian Vettel a signé le troisième chrono en 1:21.179. Il a devancé le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes/1:21.347) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull/1:21.350).

La troisième et dernière séance se déroulera samedi entre 12h et 13h, juste avant les qualifications (15h-16h). Le départ de la course sera lui donné dimanche sur le coup de 15h10.

En 2018, Lewis Hamilton s’était imposé devant les Finlandais Kimi Räikkönen et Valtteri Bottas. S’il parvenait à signer un nouveau succès, le Britannique dépasserait l’Allemand Michael Schumacher et deviendrait, avec six succès, le pilote le plus victorieux du rendez-vous italien.