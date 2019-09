Un Ikea au cœur de la ville? C’est à Leuven que ça se passe

C’est un magasin Ikea un peu particulier qui ouvrira ses portes en plein cœur de Leuven, ce lundi. Ce pop-up store proposera bien une variété de produit de la marque suédoise mais se focalisera sur le sommeil.

Après le succès du magasin Ikea ouvert au centre de Paris, le géant suédois s’essaie à un autre exercice à Leuven: le pop-up store thématique. Cette fois, il s’agit de votre sommeil puisque vous n’y trouverez que des articles consacrés à la chambre à coucher, répondant ainsi à la demande spécifique de ses clients qui souhaitent pouvoir faire tout leur shopping au même endroit et obtenir des conseils plus personnalisés sur l’intérieur, la déco et l’aménagement de la maison. Avec ce pop-up, IKEA ajoute un service complémentaire à son offre existante.

«Avec ce pop-up, nous souhaitons déclencher une véritable révolution du sommeil et contribuer à en améliorer la qualité chez nos clients, explique Jolanda Wetzelaer, spécialiste du design intérieur chez IKEA Belgique. Nous savons par expérience qu’une bonne nuit de sommeil va au-delà d’un oreiller ergonomique et d’un matelas de haute qualité. Le confort, la lumière, le son, la température et le sentiment de sécurité sont également des aspects importants à considérer.»

La ville de Leuven n’a évidemment pas été choisie par hasard: «Les étudiants méritent aussi une bonne nuit de sommeil. Ils ont également besoin de solutions de stockage intelligentes à des prix abordables. Et c’est l’une de nos forces», souligne Patricia Carette, Team Leader IKEA pop-up Leuven.

Le magasin s’étend sur 500 m² et a la particularité de se situer en plein centre de Louvain, là où les clients font leur shopping, facilement accessible pour tout le monde à pied, à vélo et en transports en commun. Et si les petits produits et accessoires peuvent être enlevés immédiatement, les plus grosses pièces (cadres de lit, matelas, commodes…) peuvent être commandées sur place et être livrés à domicile dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.

Bondgenotenlaan 54 – Leuven.