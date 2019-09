Et si l’AS Rome avait aidé à retrouver un enfant disparu en Belgique?

Un enfant de 9 ans, recherché activement en Belgique a été retrouvé récemment. Et ce, après que son avis de disparition ait notamment été partagé sur les différents réseaux sociaux de l’AS Rome durant le précédent mercato.

Non, le mercato ne sert pas uniquement les intérêts des clubs de football, des joueurs et de leurs agents. Depuis cet été, l’AS Rome prouve que cette période délicate de la saison, toujours très médiatisée et suivie par les fans, peut également aider la société.

Couplant chacune de ses annonces de transfert sur les réseaux sociaux avec un avis de disparition, le club romain a ainsi offert une énorme caisse de résonance à plusieurs recherches en cours.

D’après le quotidien espagnol «AS», cette initiative (qui reposait sur 7 comptes officiels et touchait 2,5 millions de followers à travers le monde) a été couronnée de succès puisque deux jeunes ont été retrouvés durant le mercato: une ado britannique et un enfant belge.

?? Amazing news from @ICMEC_official & @ChildFocusNL!



FOUND! A 9-year-old boy who featured in the #ASRoma Zappacosta video 12 days ago, after going missing in Belgium, has been found safe.



Last month, a teenage girl from London, who also featured in a Roma video, was found safe pic.twitter.com/gPgpU6DSMe