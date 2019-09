PHOTOS | Première rentrée timide pour la princesse Charlotte

Étonnamment timide, la princesse Charlotte a effectué sa première rentrée scolaire à la Thomas’s Battersea School que fréquente son frère depuis déjà deux ans.

Accompagnés par leurs parents, George et Charlotte sont donc bien rentrés à l’école. Vous voilà donc pleinement rassurés. Si le prince George semblait parfaitement à l’aise, lui qui fréquente l’établissement depuis deux ans, Charlotte s’est montrée plus timide qu’à l’accoutumée.

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. ✏️📚🏫 pic.twitter.com/8l63WEjzcw