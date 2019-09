Le SETCa BHV dépose un préavis de grève pour les maisons de repos bruxelloises

Avec aussi les «mardis des blouses blanches» qui reprennent en ce mois de septembre, la grogne et le ras-le-bol semblent bien s’être installés dans tout le secteur des soins de santé et aux personnes âgées. EdA

Le SETCa Bruxelles-Hal-Vilvorde, syndicat de la FGTB, a transmis vendredi un préavis de grève qui couvrira d’éventuelles actions de grogne du personnel des maisons de repos à partir du 19 septembre.

Toutes les maisons de repos, MRS (maisons de repos et de soins) et résidences services de Bruxelles, Hal et Vilvorde sont concernées, et le préavis de grève court sur une durée indéterminée. Des actions spontanées pourraient survenir aussi bien dans les établissements publics que privés, selon un secrétaire permanent, car la CGSP (FGTB Services publics) couvre elle aussi les initiatives du personnel affilié côté public.

Une colère lourde et sourde

«Des préavis ont aussi précédemment été déposés par les syndicats libéral et chrétien», précise Nicolas De Commer, secrétaire permanent pour le secteur non-marchand au sein du SETCa BHV.

«Il y a une colère lourde et sourde qui traine depuis plusieurs mois» parmi le personnel, développe-t-il. Elle ne s’arrête pas aux infirmiers ou au personnel paramédical, mais touche toutes les fonctions.

Est-ce que les actions incluront d’éventuels arrêts de travail? «Ce n’est pas à exclure mais on n’en est pas encore là», répond Nicolas De Commer.

Le syndicat se dit «conscient d’un risque d’actions spontanées» et souhaitait couvrir ses membres dans ce cadre, sans préciser ce que l’on peut attendre comme actions concrètes. Le fait d’informer les patients, les autorités compétentes et le grand public de la lourdeur du travail en maison de repos fera certainement partie du plan d’action, laisse malgré tout entendre Nicolas De Commer.

Les «mardis des blouses blanches»

Avec aussi les «mardis des blouses blanches» qui reprennent en ce mois de septembre, la grogne et le ras-le-bol semblent bien s’être installés dans tout le secteur des soins de santé et aux personnes âgées. Contrairement aux hôpitaux et maisons médicales, dont le personnel fait l’objet d’un accord social au niveau fédéral, les maisons de repos relèvent cependant quant à elles d’une compétence régionalisée avec la sixième réforme de l’Etat.

C’est pour cela que c’est la section BHV du SETCa qui dépose cette semaine un préavis de grève. Le timing n’est pas non plus innocent: la Région bruxelloise a son nouveau gouvernement, et le syndicat compte bien interpeller le nouveau ministre de tutelle, l’Ecolo Alain Maron.

Le nœud du problème n’est pas neuf, et d’ailleurs «la grogne ne peut pas être une surprise pour les fédérations d’employeurs», note Nicolas De Commer vendredi: les normes d’encadrement qui déterminent entre autres l’importance du personnel en fonction du nombre de lits occupés, sont «d’un autre âge», résume le SETCa BHV.

«On a des normes d’une autre époque. Une maison de repos, aujourd’hui, ne peut pas fonctionner correctement avec le budget qu’on lui donne», indique Nicolas De Commer.

Ce dernier pointe également qu’il arrive de plus en plus souvent que des personnes assez jeunes (moins de 65 ans) soient placées en maison de repos, «parfois des personnes d’une vingtaine d’années, des cas psychiatriques lourds».

Or, le personnel n’est pas en nombre suffisant, et pas formé, pour de telles prises en charge.