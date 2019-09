Nick Cave paralyse le système de vente de tickets de Bozar

L’artiste australien Nick Cave sera à Bruxelles les 30 et 31 janvier prochains. Super pensez-vous ? Et bien vous n’êtes pas le seul à vous ruer sur les places.

La venue de Nick Cave, les 30 et 31 janvier prochains à Bozar, a eu raison du système de vente des tickets, tombé en panne face à l’afflux des demandes. Les ventes avaient débuté à 11h00, vendredi.

«Nous ne pouvons vendre aucun ticket pour l’instant. Nous travaillons à résoudre le problème. Seules quelques places ont été vendues, mais l’énorme demande a paralysé le système», a indiqué la porte-parole de Bozar, Barbara Porteman.

La panne bloque également la vente de tickets physiques au guichet de Bozar.

«Toutes nos ventes sont liées à ce système, il n’y a donc aucun avantage à venir sur place», précise la porte-parole, qui conseille d’attendre que le problème soit résolu.

L’artiste australien Nick Cave, leader du groupe de rock «Nick Cave and the Bad Seeds», sera à Bruxelles les 30 et 31 janvier prochains dans le cadre de sa tournée intitulée «Conversations with Nick Cave». L’auteur, compositeur et interprète y répondra aux questions du public et jouera plusieurs morceaux de son répertoire au piano.