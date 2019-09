Nouveaux sacs bleus: Fost Plus investit 300 millions d’euros dans trois centres de tri

Ces centres recycleront 140.000 tonnes de PMC par an: Fost Plus investit 300 millions d’euros dans la création de trois centres de tri qui traiteront les «nouveaux sacs bleus».

Fost Plus investit 300 millions d’euros dans la création de trois centres de tri qui traiteront les «nouveaux sacs bleus», a annoncé ce vendredi Fost Plus lors d’une conférence de presse. Ces centres recycleront 140.000 tonnes de PMC par an.

D’ici 2021, l’ensemble des Belges utiliseront les nouveaux sacs bleus qui doivent permettre de récolter encore plus de déchets plastiques variés. À côté des bouteilles en plastique et emballages métalliques, les nouveaux sacs permettront de récolter notamment des pots de yaourt, emballages plastiques fins etc.

Trois partenaires ont été retenus par Fost Plus pour le tri de ces futurs déchets: Indaver à Willebroek, Suez/Valodec à Ghlin et PreZero à Evergem. 250 emplois seront créés.