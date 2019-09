VIDÉO | Clonage: la Chine se met aux chats, avant les pandas...

Une entreprise pékinoise est parvenue à cloner un chat. Il s’agit d’une première en Chine où cette expérience pourrait constituer une avancée scientifique vers le clonage du panda, symbole mondial des espèces en danger.

Sept mois après la mort de son chat baptisé «Aïl», son propriétaire, Huang Yu, a eu la joie de retrouver son protégé sous la forme d’un adorable chaton gris et blanc.

«Ils se ressemblent à plus de 90%», assure le jeune Chinois de 23 ans, qui espère que le chaton, né d’une chatte porteuse fin juillet, aura la même personnalité que le félin d’origine.

«Aïl» est le premier chat cloné par Sinogene, une entreprise pékinoise qui a déjà réussi le clonage d’une quarantaine de chiens depuis 2017.

Les propriétaires d’animaux domestiques, bouleversés par la mort de leur pensionnaire, sont prêts à payer de coquettes sommes pour ressusciter leur compagnon: un clonage de chien coûte 380.000 yuans (48.000 euros), celui d’un chat 250.000 yuans (32.000 euros).

Le PDG de Sinogene Mi Jidong a déclaré à l’AFP que malgré le prix élevé du clonage, tous ses clients n’étaient pas aisés.

«Une grande partie des clients sont de jeunes diplômés», a-t-il dit. «Quelle que soit l’origine des animaux, leurs maîtres les considèrent toujours comme un membre de la famille. Le clonage animal répond à la demande d’affection des jeunes générations», ajoute-t-il.

La passion des animaux s’est emparée de la Chine au cours des dernières décennies, après avoir été réprimée sous l’ère maoïste.

D’après un rapport de l’organisme professionnel Pet Fair Asia et du site internet Goumin.com, les dépenses liées aux animaux domestiques ont représenté l’an dernier près de 171 milliards de yuans (22 milliards d’euros).

Le clonage d’un chat pourrait permettre d’avancer sur la voie du clonage du panda, que la Chine tente de mener à bien depuis une vingtaine d’années.

Chen Dayuan, un expert de l’Académie chinoise des sciences, a confié le mois dernier que son organisme envisageait de cloner un panda en utilisant une chatte comme mère porteuse.

Même si le panda est nettement plus gros qu’un chat à l’âge adulte, leur taille est similaire à la naissance et la gestation dure entre deux et trois mois.

Le clonage d’animaux est illégal dans beaucoup d’endroits mais autorisé dans certains pays dont la Corée du Sud et les Etats-Unis, où la chanteuse Barbra Streisand a annoncé l’an dernier avoir fait cloner son chien.

Le premier clonage animal réussi était Dolly la brebis, premier mammifère cloné à partir d’une cellule adulte, née en Grande-Bretagne en 1996.

En 2005, des chercheurs de Corée du Sud ont cloné un chien pour la première fois.

La Fondation Sooam de recherche en biotechnologie, établie à Séoul, a déclaré avoir cloné 800 animaux de compagnie et avoir facturé chaque prestation 100.000 dollars (90.300 euros).